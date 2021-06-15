Директор кисловодского санатория ответит в суде за превышение полномочий

Ставропольские следователи возбудили уголовное дело в отношении директора кисловодского санатория "Луч", подозреваемого в бесплатном размещении в оздоровительном учреждении не менее 30 знакомых.

С декабря 2018 года по октябрь 2019 года директор центра медицинской реабилитации "Луч" Владимир Шекемов поручал подчиненным размещать в санатории его знакомых, которые не оплачивали санаторные услуги. В результате необоснованного расходования ресурсов учреждения министерству здравоохранения РФ причинен ущерб на сумму более 2 млн 300 тыс рублей, - сообщает сайт следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю, передает "Это Кавказ".

В отношении Шекемова возбуждено уголовное дело статьям "Превышение должностных полномочий" и "Причинение имущественного ущерба путем обмана".

Расследование продолжается.