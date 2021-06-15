Срок временного пребывания мигрантов в России продлен до 30 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым продлил до 30 сентября срок действия упрощенного порядка временного пребывания мигрантов в России.

Отметим, аналогичная норма действовала ранее, она была введена на фоне пандемии, и должна была истечь 15 июня.

"До 30 сентября 2021 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, <... > не принимаются решения <...> в форме принудительного выдворения за пределы РФ, <...> о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.