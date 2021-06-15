Дончан ждет серьезный рост коммуналки

С 1 июля жителей Ростовской области ждет подорожание коммунальных услуг, - сообщает сайт правительства региона.

Самое значительное подорожание коммуналки пройдет в Ростове и Таганроге – услуги ЖКХ вырастут в цене на 5,3%. За газ жители Дона будут платить на 3% больше – 6,71 рубля вместо 6,5 рублей, за электричество на 3,5% больше - 4,25 вместо 4,1 рубля, а плата за холодную воду вырастет почти на рубль – до 45,8 рублей за кубометр, на рубльь подорожает и водоотведение, а тариф за тепло увеличится с 2635 до 2699 рублей за гигакалорию, - передает "АиФ-Ростов".

Помимо этого, взлетят цены на вывоз мусора – за кубометр придется платить на 23 рубля больше, - говорится в сообщении.