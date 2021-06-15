Собянин: в Москве фиксируется взрывной рост диагностики коронавируса и госпитализаций

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние дни в городе экстремально возросло число заболевших коронавирусом и число госпитализаций тяжелых больных.

"За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID - около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. (Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло", - сообщил Собянин, пишет "Интерфакс".

Он отметил, что в Европе вспышка случилась полтора месяца назад, теперь похожая ситуация в Москве. "Сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле - мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года", - подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что уверен в том, что город справится.

Напомним, на фоне роста заболеваемости, мэр города ввел в Москве до 20 июня режим нерабочих дней и новые ограничения.