Эрдоган выяснил отношения с Байденом, Макроном и НАТО

При президентстве Джозефа Байдена в трансатлантический мир вновь вернулась солидарность. США больше не обижают Европу экстерриториальными санкциями, тарифами и требованиями увеличить военный бюджет. Однако с одной страной-членом альянса отношения по-прежнему натянутые - с Турцией. Их восстановление, наряду с противодействием Китаю и России, было одним из приоритетов прошедшего 14 июня саммита НАТО.

Полтора часа Байдена

Определяющей в этом контексте стала встреча президента США Джозефа Байдена с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Внимательные журналисты подсчитали, что переговоры с главой Белого дома стали самыми длинными для президента Турции на саммите – почти полтора часа. Большая продолжительность вызвана не только тем, что Байден говорит тет-а-тет с Эрдоганом впервые после своего избрания. Просто слишком уж много разногласий накопилось между ними и их странами.

Вашингтон все еще не смирился с покупкой Анкары у Москвы систем ПВО С-400. США обеспокоены военной активностью Турции в Средиземноморье, где турки схлестнулись с греками и Францией в борьбе за газовую добычу. Байдену не нравится конфликт между его союзниками в Сирии в лице курдской YPG и Турцией. Негатив создает и личная неприязнь Байдена к Эрдогану - первый считает второго "автократом" - а также недавнее решение Белого дома трактовать трагические события в Османской империи 1915 года как "геноцид армян". Эрдоган, в свою очередь, недоволен поддержкой Штатами курдских боевиков, укрыванием обвиненного в Турции в организации госпереворота Фетхуллаха Гюлена и противодействием НАТО турецким интересам в Сирии и Ливии.

Судя по итоговым заявлениям, определенное смягчение между Турцией и США все же наступило. Эрдоган окрестил встречу "плодотворной и искренней" и "конструктивной". "Мы верим, что нет таких проблем в отношениях США и Турции, которые невозможно разрешить", - сказал турецкий лидер. Эрдоган сообщил, что он затронул широкий спектр вопросов, в том числе региональные, и указал на долгую историю дружбы с американским лидером. Оценки американца примерно такие же. Байден говорил об "очень хорошей встрече". Дискуссия, по его словам, оказалась "позитивной и плодотворной", в ходе которой лидеры провели "детальное обсуждение того, как решать целый ряд проблем".

Из услышанных прилагательных пока ясно только то, что лидеры ни о чем не договорились, но хотят дружить. На пресс-конференции Эрдогана стало ясно, что по С-400 никаких подвижек нет. "Наша позиция по С-400 не изменилась, я передал наши соображения Байдену", - сказал турецкий президент. Из слов Эрдогана выходит, что Турция не только не отправит С-400 обратно в Россию, как того хочет Вашингтон, но и все еще намерен использовать эти системы ПВО. При этом турецкая газета Hurriyet отмечала, что Анкара готова повременить с активированием С-400 до момента, пока не будет создана совместная с США комиссия для проработки вопроса об угрозе использования российских ракет для американской системы безопасности. В любом случае, вопрос пока не закрыт, и министры двух стран еще проведут совместные встречи. Турция заинтересована в переговорах. В противном случае Вашингтон не реабилитирует ее участие в программе создания истребителей пятого поколения F-35.

Нет ясности и по курдам. Эрдоган снова потребовал от США прекратить поддержку YPG и обвинил союзников в отсутствии помощи в борьбе с терроризмом: "К сожалению, в нашей борьбе с любой формой терроризма мы не получили поддержки и солидарности со стороны наших союзников и партнеров, которых мы ожидали". Турецкий лидер попытался найти общий знаменатель, предложив передать охрану аэропорта Кабула турецким военным после вывода войск США и НАТО из Афганистана. Однако по этому вопросу на саммите так и не было принято никакого решения.

Прогресс с Макроном

Такие же намерения об улучшении, но без конкретики, обозначились и в рандеву Эрдогана с Макроном. После встречи француз написал в Твиттере о "прогрессе" в вопросе взаимоуважительных отношений. Он имеет ввиду словесную перепалку с Эрдоганом. Первый раз Эрдоган в ответ на слова Макрона о том, что у НАТО "рак мозга", сказал, что у француза самого проблемы с головой, во второй раз Эрдоган предложил Макрону проверить голову после его поддержки учителя, показавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. На полях саммита французский лидер попытался убедить своего визави в том, что во Франции уважаются все религии, включая ислам. Хозяин Елисейского дворца также попросил коллегу из Турции отпустить француза Фабьена Азуле, осужденного на 16 лет за покупку наркотического вещества гамма-бутиролактона в интернете во время поездки в Турцию.

Если по частным вопросам есть взаимопонимание, то в геополитике между союзниками сохраняется пропасть. В ответ на критику Эрдогана в адрес НАТО в связи с поддержкой YPG Макрон бросился обвинять Турцию в "незаконном наращивании военного присутствия" в Ливии и переброске боевиков туда из Сирии. До последнего перемирия Париж и Анкара поддерживали разные враждующие стороны в Ливии. Анкара отправила войска на помощь Правительству национального согласия Файеза Сараджа, Париж вооружал и финансировал главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара. Принципиальных договоренностей у Эрдогана с Макроном нет. С ним турецкий лидер, также как и с Байденом, условились "кооперировать".

Меркель без внимания

Если на переговоры с Байденом и Макроном у Эрдогана ушли 1,5 часа и 1 час соответственно, то канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Британии Борис Джонсон довольствовались его компанией по полчаса. "Турецкие медиа уделили очень мало внимания этой встрече", - пишет Berliner Zeitung о переговорах с Меркель. Это не обязательно связано с тем, что Берлин и Лондон не так важны для Анкары, как Вашингтон и Париж. Просто разногласий с этими двумя странами Европы у Турции гораздо меньше. ФРГ с Турцией в Сирии, Ливии и Средиземноморье не соревнуется. Скорее наоборот, Анкара нужна Берлину, чтобы сохранить и укрепить "миграционную сделку", благодаря которой турки сдерживают потоки людей из Африки и Ближнего Востока через Босфор в Грецию и дальше в Германию.

Эрдоган просит увеличить финансирование на содержание 4 млн сирийцев от ЕС (вдобавок к 4 млрд евро), европейцы пока мешкают. Если говорить о проблемах, то Эрдоган ждет от ЕС предоставления безвизового режима и углубления Таможенного союза. В Брюсселе на эти просьбы отвечают отказом и предъявляют Эрдогану "гонения" на турецкую оппозицию и запрет прокурдской "Демократической партии народов" (HDP).

Что касается Великобритании, то с ней у Турции особые отношения, и они лишь углубляются после выхода первой из состава ЕС. К слову, почти в один день с окончательным оформлением Brexit Лондон подписал с Анкарой соглашение о свободной торговле. Британия – одна из немногих стран НАТО, которая осудила госпереворот против Эрдогана в 2016 году и поддержала союзника Турции Азербайджан во Второй карабахской войне. Президент Турции и премьер Великобритании договорились углубить связи по многим направлениям, в том числе в торговой и оборонной сферах, говорится в пресс-релизе Бориса Джонсона.

Подводя итог, можно отметить, что между Турцией и НАТО наметилось потепление на уровне риторики, но не сближение. Это значит, что партнерские отношения с Россией едва ли будут искажены. Да и с чего бы им искажаться, если страны продолжают реализовывать два стратегических проекта – АЭС "Аккую" и "Турецкий поток", и по-прежнему обеспечивают безопасность в Сирии и Карабахе. Примечательно, что пока Эрдоган общался с Байденом, Джонсоном и Макроном в аэропорт Анкары прибыл груз с российской вакциной "Спутник V". Конечно, разногласий между Турцией и Россией хватает – это и Сирия, и Украина, но противоречий у Анкары с НАТО гораздо больше.