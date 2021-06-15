Фестиваль «Усадьба Jazz» не состоится в 2021 году

Фестиваль джазовой музыки «Усадьба Jazz» второй раз подряд перенесен из-за пандемии.

«Мы проанализировали сложившуюся ситуацию в нашей индустрии в связи с пандемией и объявляем о переносе фестиваля на 2022 год. Мы рассматривали разные сценарии и готовы были запустить работу над фестивалем в 2021 году, но ряд независящих от нас обстоятельств, таких как финансовые последствия пандемии, как ограничения на проведение массовых мероприятий в Москве и Московской области, <… > не позволили запустить подготовку фестиваля в этом году. Мы не можем в настоящий момент не только привезти иностранных артистов, но и в целом гарантировать, что даже подготовленный фестиваль не будет отменен в последний момент», - говорится на сайте фестиваля.

Организаторы мероприятия уточнили, что уже купленные билеты будут действительны в следующем году.