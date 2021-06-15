Мишустин раскритиковал программу развития Северного Кавказа

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о низкой эффективности программы социально-экономического развития СКФО, реализуемой в последние годы.

Он отметил, что оптимизация институтов развития, которые отвечают за Северный Кавказ, была необходима, поскольку действующая поддержка инвестпроектов себя не оправдала.

"Если мы просто сравним, на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах - почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе – 50 копеек", - приводит слова премьера РИА Новости.

Мишустин добавил, что обсудит на совещании предложения по новым механизмам поддержки инвесторов, которые, по его словам, в ближайшем будущем дадут весомый результат.

"Основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских, это касается и ВРП на душу населения, и важнейшего показателя - инвестиций в основной капитал", - сказал он.

Мишустин также заявил, что высокий уровень безработицы и инфраструктурные проблемы поставили Северный Кавказ в "непростое положение". По его словам, реализуемые программы экономического развития региона не принесли существенных результатов.

" По-прежнему достаточно много проблем, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне. На Кавказе много молодых людей, но им, к сожалению, очень сложно найти подходящую работу, ну и тем более с хорошей заработной платой. И безработица, к сожалению, вышла еще из-за коронавируса, ее уровень более чем в 2,5 раза превышает средний уровень по России. Есть и инфраструктурные проблемы - дороги, коммунальные системы требуют самого серьезного внимания ", - подчеркнул он.