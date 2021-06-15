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Узбекистан упростил получение гражданства

Узбекистан упростил получение гражданства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне подписал закон, упрощающий процедуру получения гражданства, пишет Podrobno.uz.

В закон "О гражданстве Республики Узбекистан" вносятся следующие изменения: гражданами Узбекистана признаются лица без гражданства, зарегистрированные по месту постоянного проживания в республике до 1 января 2005 года, или последние 15 лет постоянно проживавшими на территории страны; определяется порядок, согласно которому при отсутствии документов, необходимых для признания гражданства Узбекистана, установление данных фактов осуществляется через суд; ребенок признается гражданином Узбекистана при признании гражданином Узбекистана одного из его родителей.

Граждане страны получают в ОВД идентификационную карту гражданина Узбекистана или другой документ, подтверждающий наличие гражданства республики, в консульском учреждении биометрический паспорт для выезда за границу.

Согласно новым правилам, гражданство смогут получить свыше 20 тыс человек.

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Вестник Кавказа

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