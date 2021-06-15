Главы Азербайджана и Турции встретились в Физулинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился в Физулинском районе республики с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган, которые совершают официальный визит в Азербайджан.

В рамках двухдневного визита турецкий лидер посетит жемчужину Нагорного Карабаха город Шушу и посмотрит матч Турция-Уэльс в рамках ЕВРО-2020, - передает Sputnik Азербайджан.

В Шуше планируется встреча глав государств в формате один на один, за которой последует подписание соглашения, которое, по словам турецкого лидера, станет одним из самых крупных между Турцией и Азербайджаном. Затем президенты двух стран проведут совместную пресс-конференцию, после чего президент Турции совершит прогулку по Шуше.

Не исключено, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках пребывания в Азербайджане выступит перед депутатами Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Сегодня днем официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в своем микроблоге в Twitter написал следующее: "Мы едем в Шушу, историческую и культурную столицу Азербайджана. Этот визит, венчающий победу в Карабахе, еще больше укрепит и углубит турецко-азербайджанские связи. История Кавказа переписывается с верой, настойчивостью и мужеством".