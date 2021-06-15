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На Кубани будут судить предприимчивого мошенника

На Кубани будут судить предприимчивого мошенника

Краснодарский суд вынесет приговор мужчине, получившему в банках по подложным документам почти 11 млн рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.  

61-летнего жителя Краснодара будут судить за мошенничество в сфере кредитования, при оформлении кредита он предоставил в финансовые учреждения для подтверждения своего права собственности на автомобили подложные паспорта транспортных средств, после чего получил и потратил на личные нужды больше 10 млн 700 тыс рублей, - передает "АиФ-Юг".

Уголовное дело в отношении мошенника уже направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы. 

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Вестник Кавказа

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