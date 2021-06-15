Ушел из жизни космонавт Владимир Шаталов

В возрасте 93-лет скончался советский космонавт Владимир Шаталов, сообщает "Роскосмос".

"Сегодня, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов", - сказано в сообщении.

Шаталов родился в 1927 году, в 1941 году принимал участие в строительстве оборонительных рубежей под Ленинградом, в 1943-1945 учился в Воронежской спецшколе ВВС, в 1949 году окончил Качинское военное авиационное училище летчиков, в 1956-м - Военно-воздушную академию.

Шаталов в январе 1969 года совершил свой первый полет в космос, в ходе которого впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей. Второй полет прошел в октябре того же года, третий - в апреле 1971. Он также возглавлял Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина с 1987 по 1991.

Шаталов был награжден тремя орденами Ленина (1969, 1971, 1976 гг), орденом Октябрьской Революции (1982 г), орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1989 г), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000 г), орденом "Дружбы" (2011 г), а также иностранными медалями.