Двое браконьеров "обчистили" пруд рыбзавода в Адыгее

Минувшей ночью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Адыгее пресекли факт незаконной добычи биоресурсов после того, как сработала тревожная сигнализация на предприятии "Спецрыбзавод" вблизи Адыгейска.

"По прибытию на место группой задержания было установлено, что двое граждан проникли на территорию предприятия и с помощью сетей и надувной лодки выловили из пруда около более 120 кг живой рыбы", - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Республике Адыгея, передает "АиФ-Адыгея".

Росгвардейцы задержали на месте преступления двух граждан, которых передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

Сейчас уточняются все обстоятельства происшедшего.