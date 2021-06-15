Зачем армянская диаспора идеализирует террориста-наемника

12 июня в Москве в молодежном центре Союза армян России (САР) SAR прошел вечер памяти Монте Мелконяна – одного из полевых командиров карабахских сепаратистов, принимавшего активное участие в вооруженном конфликте на территории Азербайджана. Мероприятие традиционное, поскольку как минимум раз в год члены армянской диаспоры организуют подобные вечера памяти, куда приглашают молодых людей.

Событие мало освещалось я в СМИ, поскольку за пределами Армении Мелконян известен как один из лидеров националистической террористической армянской группировки "АСАЛА" (Армянская секретная армия освобождения Армении), а потому организация подобных вечеров не приветствуется ни в одной стране. Типичный патриотический вечер памяти террориста Мелконяна сопровождается исполнением гимна Армении при торжественном вынесении армянского флага на главную сцену культурного центра. Молодежные ансамбли Москвы и Подмосковья приветствовали гостей колоритными выступлениями, юные музыканты исполняли этюды, поэты и писатели зачитывали авторские произведения.

Не обходятся подобные вечера без выступлений влиятельных членов армянской диаспоры, помощников послов и членов АРФ "Дашнакцутюн" – самой известной за рубежом армянской партии. После просмотра пропагандистского фильма, посвященного террористу, некоторые участники вечера в майках с портретом Мелконяна приняли участие в чаепитии.

Монте Мелконян одиозная личность в современной истории Армении, о которой принято говорить либо хорошо, либо ничего. Выходец из Калифорнии, свободный от коммунистических идеалов, прекрасно подошел в качестве символа постсоветской Армении. Своим прибытием в регион он мотивировал многих армян взяться за оружие. О подлинной биографии Мелконяна мало что известно.

Современники полевого командира рассказывают о его подвигах, а друзья и знакомые повествуют о юных годах жизни смелого и упрямого Мелконяна – отличника, занимавшегося единоборствами и изучавшего иностранные языки. Кажется, что в биографии одного из лидеров "АСАЛА" нет темных пятен. Это "герой", который пожертвовал всем ради будущего своего народа, так как якобы не смог смириться с утратой исторического наследия армянского народа.

Однако в Карабах Мелконян прибыл вначале 1990-х будучи нерядовым добровольцем. Это матерый боевик, за спиной которого к тому времени уже был богатый опыт проведения террористической деятельности на всем Ближнем Востоке. Сотрудничество между Мелконяном и сепаратистами стало возможно благодаря дашнакам, оказавшим поддержку тогда еще малоизвестному карабахскому активу. В 1992 году общественность в Армении и за ее пределами имела слабое представление о таких персонах как Аркадий Гукасян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Виталий Баласанян. Все они станут легендарными "героями" Первой Карабахской войны после подписания перемирия в мае 1994 года, в отличие от Мелконяна, чье имя гремело непосредственно во время кровопролития.

Сегодня Мелконяна представляют альтруистом-патриотом, но 25 лет назад, жестокость полевого командира не знала границ. Его ставили в пример новобранцам. Вымышленный образ патриота оказался настолько живучим, что лег в основу имиджа "народного" премьера Никола Пашиняна.

Смерть Мелконяна – закономерный исход любого наемника, чья популярность не может быть распространена за пределы отдельного бандформирования. Во многом это объясняется смутной картиной гибели полевого командира. Предали ли Мелконяна его карабахские "друзья" или нет, доподлинно неизвестно, но это и неважно, так как смерть террориста отразилась на популяризации идеи милитаризации Карабаха.

Однако не стоит преувеличивать значение Мелконяна для нынешней Армении, если попытаться понять, какая в действительности отведена роль его личности. Современная армянская реальность эксплуатирует образы прошлого в целях формирования правильного мышления с точки зрения нынешней политики. Живой Мелконян сегодня никому не интересен, а поэтому поддержание мифа о наемнике, который приехал якобы бесплатно сражаться за "землю предков", нужным образом влияет на умы молодого поколения, которому, по задумке армянского политического истеблишмента, не нужно задумываться о нынешних проблемах Армении, а стоит вдохновляться вымышленными персонажами из прошлого.

К слову сама организация вечера памяти едва ли может вписываться в воспитательную программу, обязательную для САР, занимающегося воспитанием молодых армян по всей России. Обычно подобные мероприятия позволяют студентам и выпускникам примелькаться среди влиятельных армян, способных в будущем продвигать молодых активистов, в том числе для работы в структурах Союза армян России. В ходе вечера памяти о Мелконяне было сказано немало лестных слов, представивших наемника человеком творческим, разносторонним, студентом престижных университетов Беркли и Оксфорд. Но едва ли о Мелконяне, который придерживался политики насилия, можно говорить как о человеке ученом .