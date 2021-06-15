Президент Греции сообщила, что российских туристов с нетерпением ждут в стране

Президент Греции Катерина Сакелларопулу рассказала о перспективах в отношениях России и Греции и сообщила, что в стране с ждут возобновления турпотока из России.

"Убеждена, что тесные узы между Грецией и Россией в сочетании с частыми контактами, которые поддерживаются на высоком уровне, станут основой для дальнейшего укрепления нашего совместного сотрудничества в большом числе сфер, представляющих общий интерес", - заявил она в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Одной из таких сфер является туризм. "Он выгоден и важен для развития не только экономики, но и культурных связей и контактов между нашими народами. Основами для развития туристических потоков является обогащение туристических продуктов, развитие особенно религиозного туризма, круизного туризма, продление туристического периода", - сообщила Сакелларопулу.

Президент отметила, что введение цифрового сертификата вакцинации облегчит увеличение туристических потоков для России и Греции.

Сакелларопулу рассказала, какие места в Греции особенно интересны для посещения. "Вся Греция – очень красива, но Северная Греция, откуда я родом, а также острова имеют исключительное очарование. Наша страна полна, помимо естественных красот, культурных памятников, которые оставили свою печать на прогрессе мировой культуры", - поведала она.

Также туристов в Греции привлекают моря, Средиземное и Ионическое.

"Что касается островов, то я лично предпочитаю маленькие острова. Но это тема предпочтения. Одни хотят зеленые острова, например, Спорады, острова Ионического моря, другие предпочитают Киклады или Додеканес, где более сухая почва и там другая окружающая среда. Острова имеют особую архитектуру, что тоже очень интересно", - поделилась президент страны.