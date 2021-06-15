Ушел из жизни бывший ректор ДГТУ Тагир Исмаилов

В Махачкале на 68-м году ушел из жизни бывший ректор Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ), депутат Народного собрания (парламента) Дагестана Тагир Исмаилов.

Исмаилов родился в 1953 году в селе Ихрек Рутульского района, он прошел путь от младшего научного сотрудника Дагестанского политехнического института (с 1995 – ДГТУ) до ректора университета и президента вуза, получив в 1992 году ученую степень "Доктор технических наук", а в 1994 году он стал профессором, - передает "АиФ-Дагестан".

Исмаилов избирался депутатом Народного собрания РД 3, 4, 5 и действующего 6 созывов, в последние годы был членом парламентского комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму.

Среди его наград – орден за заслуги в развитии инженерного образования РФ, орден Почета, орден "Лучший педагог России", орден "За заслуги перед Республикой Дагестан".