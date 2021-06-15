О чем смогут договориться Путин и Байден?

Наиболее ожидаемым и достижимым итогом завтрашней встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена было бы возвращение послов как знак начала восстановления нормальных отношений между странами. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа", подводя итоги подготовки переговоров российского и американского лидеров в Женеве, рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Прежде всего американист подчеркнул, что одних лишь договоренностей между Путиным и Байденом будет недостаточно для начала нормализации отношений. "У договоренностей президентов могут быть как краткосрочные, так и среднесрочные последствия. У первых больше шансов быть претворенным в жизнь, в то время как вторые могут вылиться в поручения министерствам и ведомствам проработать обсужденные вопросы, что в условиях нынешней внутриполитической ситуации в США может завершиться попросту ничем", - пояснил он, добавив, что в этом плане у встречи в Женеве есть риск повторить встречу Путина и Трампа в Хельсинке в 2018 году.

"Тогда была достигнута договоренность о сотрудничестве в области кибербезопасности, которую буквально на следующий день американцы дезавуировали под влиянием внутреннего давления. На Байдена это давление оказывается так же, как и на Трампа, к примеру, вместе с ним в Женеву летит Майкл Макфол, известный противник улучшения отношений США и РФ. Недавно Байден проводил брифинг с американскими специалистами по России, и они все настроены конфронтационно. И как известно, в США президенты уходят и приходят, а специалисты по России остаются. Поэтому фактор внутреннего сопротивления может привести к тому, что многие договоренности окажутся выхолощены или получат двоякое толкование", - предупредил Владимир Васильев.

"Лакмусовой бумажкой этой встречи станет восстановление полноформатных дипломатических отношений: во-первых, возвращение послов, во-вторых, возможно, облегчение или улучшение условий работы посольств. Если никакого принципиального соглашения о возвращении послов достигнуто не будет, это будет показателем того, что каких-либо прорывов ждать не следует. Буквально вчера об этом заявил и Сергей Рябков, участвующий в подготовке встречи с российской стороны", - указал эксперт.

Отметим, что сегодня о настрое вернуть послов в Москву и Вашингтон заявил также помощник президента России Юрий Ушаков. Также он сообщил, что президенты будут обсуждать стратегическую стабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат и Арктику, среди региональных тем будут ситуации на Украине, в Карабахе, в Сирии, в Ливии и в Афганистане. Также стороны договорились, что могут поднимать любые не согласованные заранее темы, включая Алексея Навального и Беларусь.

Владимир Васильев обратил внимание, что Вашингтон и Москва по-разному подходят к этой встрече. "Российская сторона нацелена на то, чтобы провести равноправные конструктивные переговоры, которые способствовали бы улучшению отношений, хотя бы созданию видимости отталкивания от низшей точки. Между тем от Байдена требуют, чтобы он занял наступательную позицию, даже конфликтную с таким планом: сначала конфронтация, упор на разногласия, потом выход на договоренности. Однако выгоднее было бы сделать наоборот: сначала потратить силы на поиск точек соприкосновения и договориться, а потом уже определить области, где разногласия сохраняются и будут усиливаться. Если стороны начнут с конструктива, а кончат подчеркиванием идеологических моментов, это будет очень хорошо, поскольку на сегодняшний день очень многие вещи упираются именно в отсутствие доверия", - заключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.