Яя Туре перечислит всю зарплату в "Ахмате" в фонд помощи детям Чечни

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что новый тренер грозненского "Ахмата" Яя Туре будет перечислять свою зарплату в клубе в фонд помощи детям Чечни.

"Он будет работать на прописанных в договоре условиях. Но с финансовой точки зрения официально Яя не может работать там бесплатно. Ты обязан даже для получения визы получать зарплату. Но я знаю, что он хочет перечислить все деньги, согласно контракту, в фонд помощи детям Чечни, нуждающимся в медицине", - приводит слова Селюка Sports.ru.

По словам агента, Туре займется развитием футбола в республике и привлечением молодежи. "Суть в том, что он приедет именно работать, а не думать про деньги", - добавил он.

В заключение Селюк поблагодарил руководство "Ахмата" за приглашение Яя Туре.