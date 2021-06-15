Маас допустил, что США введут новые санкции против "Северного потока - 2"

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что нельзя исключать новых санкций США в отношении проекта "Северный поток - 2", пишет агентство Bloomberg.

"Я бы не сказал, что [новых санкций] больше не последует. Как демократы, так и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении "Северного потока - 2", - отметил Маас.

Он добавил, что обсуждения последних недель дают надежду на разрешение этого вопроса в ближайшие месяцы. "Таким образом, эта тема ["Северный поток -2"] не всегда остается предметом конфликта в действительно масштабном сотрудничестве между Германией и США", - заявил министр.

Проект "Северный поток - 2" практически завершен, первая нитка уже готова и ждет заполнения газом, вторая будет достроена в течение 1,5-2 месяцев.