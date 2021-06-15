Глава Центробанка: экономика России восстановилась до докризисного уровня

Российская экономика восстановилась до докризисного уровня и продолжает расти, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во вторник.

"Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти", - сообщила она, выступая в Госдуме.

Набиуллина отметила, что такие решения регулятора, как повышение ключевой ставки, не мешают росту экономики.

"Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике. Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха", - добавила глава ЦБ.

На прошлой неделе регулятор повысил ключевую ставку до 5,5% и сообщил, что видит предпосылки для дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.