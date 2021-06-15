В России выявили 14 185 новых случаев COVID

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 14,2 тыс случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 14 185 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 124 (15%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 6 805, в Московской области - 1 135 (максимум с 25 января), в Петербурге - 902 (максимум с 19 марта).

В Крыму 140 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 105, в Ставропольском крае - 61, в Дагестане - 52, в Кабардино-Балкарии - 14, в Карачаево-Черкесии - 13, в Чечне - 12, в Ингушетии - 11, в Адыгее - 8, в Северной Осетии - 8.

Суточный прирост составил 0,27%, общее число инфицированных в России достигло 5 236 593 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 8 597 человек, за весь период - 4 818 244 человека.

Умерли за сутки 379 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 127 180 человек.