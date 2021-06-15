Кочарян: после парламентских выборов народ Армении может снова выйти на улицы

После внеочередных парламентских выборов люди снова могут выйти на улицы и возможны столкновения, - сообщил бывший президент Армении Роберт Кочарян.

"Это, конечно, крайне нежелательный вариант развития событий, отрицать его полностью нельзя", - рассказал Кочарянотвечая на вопрос, готов ли он вывести людей на улицу после выборов и возможны ли столкновения, передает РИА Новости.

Все будет зависеть от результатов выборов и того, с каким доверием к этому результату отнесется общество.

"Если Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии на местах проведут свою работу четко, в рамках закона, то не думаю, что будут какие-то серьезные последствия", - добавил Кочарян.

Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня, в них примут участие 21 партия и четыре блока.