Мясников назвал пять способов защититься в третью волну коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале дал несколько советов, как уберечься в третью волную коронавируса.

Он призвал пройти вакцинацию любым доступным препаратом, особенно прививка актуальна для граждан из групп риска.

По мнению медика, не нужно определять уровень антитела перед вакцинацией. Привиться следует и тем, кто переболел. Гражданам, привившимся зимой или весной, Мясников рекомендовал к осени пройти ревакцинацию.

Врач отметил, что для защиты от вируса следует применять капли в нос интерферон гамма - препарат показывает хорошие результаты в профилактике COVID.

Также не стоит забывать о о стандартных профилактических мерах, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и минимальное посещение мест с большим скоплением людей.