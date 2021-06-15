Каспийские нерпы под угрозой исчезновения

Участившиеся случаи гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестанесвидетельствуют об угрозе популяции этих краснокнижных млекопитающих, - утверждают ученые.

Без мониторинга ситуации и разработки мер по сохранению каспийские тюлени могут исчезнуть примерно через 20 лет. В числе возможных причин гибели тюленей эксперты называют нелегальный лов рыбы, добычу тюленей, загрязнение среды обитания, глобальное изменение климата и выброс природного газа на дне моря. Также нерпы могут гибнуть в самодельных рыболовецких сетях, установленных с нарушением норм.

"В них легко могут запутаться и птицы, и рыба, и молодые нерпы. Например, мы видели в мае следы сетей на обнаруженных на побережье тюленях", - рассказал директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета (ДГУ) Алимурад Гаджиев, передает "Это Кавказ".

На снижение популяционного иммунитета у нерп может влиять и плохая экология, - считает ученый.

Подтержение тому - в тканях тюленей специалисты периодически находят превышение допустимой нормы металлов.

По данным экспертов, сейчас численность каспийской нерпы составляет от 40 до 70 тыс особей, она сокращается ежегодно, что может привести к полному исчезновению каспийского тюленя как вида уже через 15−20 лет, - утверждают ученые.

