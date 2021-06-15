Автомобилистов в России могут начать штрафовать за шипованную резину летом

Ассоциация "Росасфальт" направила МВД, Минтрансу и Госдуме предложением ужесточить правила применения шипованных шин, пишет "Коммерсант".

В ассоциации указали, что на шипах нельзя ездить быстрее 80 км/ч за городом и 60 км/ч в городе. час по нему. Предлагается обязать водителей размещать знак "Ш" под лобовым и задним стеклами, чтобы скорость движения можно было контролировать камерами.

"Росасфальт" предлагает ввести штраф в 2 тыс рублей для водителей, использующих шины с шипами летом. При этом штраф не коснется машин, перемещающихся между городами и регионами с разными разрешительными периодами.

В России формально запрещено ездить на шипованных шинах с июня по август, однако штрафов за нарушение нет.

"Ситуация обострилась в связи с необходимостью реализовать нацпроект "Безопасные и качественные дороги". <...> Ремонтировать приходится, как правило, подрядчикам в пределах гарантийного срока. В итоге компании несут убытки, особенно с учетом удорожания битума в 2021 году", - отметил президент ассоциации Николай Быстров.

В Минтрансе заявили, что идея требует "проведения анализа оценки влияния таких мер на всех участников рынка перевозок, а также на огромное количество автолюбителей". В ГИБДД инициативу "Росасфальта" не поддержали.