В США загорелся химический завод Chemtool

Химзавод Chemtool загорелся в американском штате Иллинойс, спасатели проводят эвакуацию всех жителей и предприятий в радиусе одной мили от завода, говорится в заявлении местной полиции.

По сообщению телеканала NBC News, возгорание вспыхнуло утром, причины пока не установлены.

Отмечается, что спасатели отказались от тушения огня водой. Как пояснил начальник пожарной охраны Роктона Кирк Уилсон, применение воды для борьбы с пожаром приведет к опасному стоку в реку Рок, приток Миссисипи.

Подчеркивается, что чиновники обеспокоены ситуацией. Глава департамента здравоохранения округа Уиннебейго Сандра Мартелл призвала население носить маски на улице.