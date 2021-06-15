Ливни размыли две дороги в Дагестане

В двух горных районах Дагестана ливни повредили дороги регионального и местного значения.

"В результате прошедшего накануне ливневого дождя в Унцукульском и Гумбетовском районах автомобильные дороги республиканского и местного значения подверглись повреждениям в виде селевых наносов, размывом полки дорог, что привело к временной остановкой движения автотранспорта", - сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, передает "Это Кавказ".

Непогодой повреждены автодороги республиканского значения Буйнакск-Гимры-Чирката, Араканская площадка-Унцукуль-Сагринский мост, трасса местного значения Сагринский мост-Хунзах, Нижнее Инхо-Килятль, а также подъезд к селу Цанатль от автодороги Хасавюрт-Тлох, Унцукуль-Цатаних.

В ликвидации последствий стихии задействовано свыше 10 единиц дорожной техники, а на отдельных участках дорог движение организовано по временной схеме, - говорится в сообщении.