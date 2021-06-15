Мишустин проведет в Пятигорске совещание по вопросам развития СКФО

В столицу СКФО город Пятигорск сегодня прибыл с рабочим визитом премьер-министр России Михаил Мишустин.

У главы правительства здесь запланирован ряд мероприятий - он посетит предприятие "Профитэкс", созданное в 2013 году и занимающееся производством фасовочно-упаковочного оборудования для пищевой промышленности, побывает в музейно-выставочном комплексе "Моя страна. Моя история", втором на Ставрополье и двадцать третьим в стране мультимедийном парке, - передает ТАСС.

Также в рамках поездки у премьера запланировано проведение совещания по вопросам развития СКФО и намечены беседы с полпредом президента в округе Юрием Чайкой и главами регионов Северного Кавказа.