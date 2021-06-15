В Усть-Каменогорске обрушился потолок жилого общежития

В понедельник в двухэтажном общежитии в Усть-Каменогорске рухнул потолок, сообщает издание Noks.kz.

Потолочное перекрытие обрушилось на площади 8 кв м. В здании на момент обрушения находились 27 человек, всего в общежитии проживают 50 человек. Пострадавших в результате ЧП нет, прибывшие на место спасатели помогли выбраться из здания двум людям. Остальные жители сами покинули общежитие.

Эвакуированные жильцы доставлены в центр социального обслуживания "Ульба". По словам спасателей, остальным жителям общежития ничего не угрожает.