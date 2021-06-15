Карта "Мир" в России вышла в лидеры по охвату населения - соцопрос

Российская платежная система "Мир" обогнала в стране карты международных платежных систем по охвату населения, - говорится в материалах Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы "Сколково".

Карту "Мир" в качестве своей основной карты назвали 42% респондентов, у 54% это карты международных платежных систем. Как полагают аналитики, такая популярность национальной платежной системы объясняется переводом соцвыплат и всех бюджетных работников на "Мир", программами кешбэка, в том числе Ростуризма, санкциями на такие регионы, как Крым и Севастополь и "улучшением клиентского опыта", что позволяет отечественной системе конкурировать с международными игроками, - передает РИА Новости.

Также для 81% держателей карт "Сбербанк", основной эмитент карт "Мир", служит брендом основной платежной карты, - также выяснили авторы исследования.