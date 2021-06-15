В Грузии выявили более 355 тыс случаев коронавируса

В Грузии за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1 092 человек.

Общее число инфицированных в стране достигло 355 368 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

Излечились за сутки 775 человек, с начала пандемии - 341 103 человек. Умерли за сутки 23 пациента, за все время - 5 083.

Суточный показатель инфицирования составил 3,67%, за последние 14 дней - 2,6%.

В карантине находятся 34 человека, в стационарах наблюдаются 3 059, в ковид-гостиницах остаются 595.