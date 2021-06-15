В Новосибирске при взрыве на заправке пострадали три гражданина Киргизии

Трое граждан Киргизии пострадали накануне в результате взрыва на АЗС в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Киргизии.

В понедельник в Новосибирске загорелась газовая автозаправочная станция, взорвалось несколько резервуаров с топливом. Площадь пожара составила 1,5 тыс кв м, пострадали 33 человека.

ЧП произошло вблизи района компактного проживания граждан Киргизии, в связи с этим сотрудники новосибирского Генерального консульства республики оперативно выехали на место происшествия и от представителей Оперативного штаба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области получили предварительную информацию о троих пострадавших гражданах республики. Один из них с ожогами 20% тела был госпитализирован, еще двое получили первую помощь и были отпущены домой.