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Спасатели ищут двух пропавших мальчиков на Кубани

Спасатели ищут двух пропавших мальчиков на Кубани

Десятки спасателей вторые сутки ищут двух мальчиков, упавших в горную реку на Кубани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Апшеронске продолжаются поиски двух мальчиков, упавших в реку Пшеха. Будет применяться беспилотный летательный аппарат", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что психологи МЧС продолжают работу с родителями пропавших.

Подчеркивается, что к поискам мальчиков привлечены 76 человек, 12 единиц техники.

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Вестник Кавказа

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