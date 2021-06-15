Спасатели ищут двух пропавших мальчиков на Кубани
Десятки спасателей вторые сутки ищут двух мальчиков, упавших в горную реку на Кубани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"В Апшеронске продолжаются поиски двух мальчиков, упавших в реку Пшеха. Будет применяться беспилотный летательный аппарат", - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что психологи МЧС продолжают работу с родителями пропавших.
Подчеркивается, что к поискам мальчиков привлечены 76 человек, 12 единиц техники.
Вестник Кавказа
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