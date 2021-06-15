Российские миллионеры "накручивают" цены на лондонскую недвижимость

Россияне, размер чистых активов которых превышает $30 млн, подняли спрос на элитное жилье в Лондоне, - говорится в результатах исследования международной консалтинговой компании Knight Frank.

"Минувшей весной количество запросов на приобретение недвижимости в Лондоне выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном наши клиенты выбирают квартиры в элитном сегменте с целью переезда, для себя или детей", - сообщила региональный директор Knight Frank Марина Шалаева, передает РБК.

Лондон остается для богатых россиян перспективным и ликвидным направлением не только для жизни, но и для инвестиций, так как сделки с недвижимостью заключались преимущественно в высоком бюджете - от 2 млн фунтов стерлингов, а застройщики предоставляли россиянам скидки в 10–15%.

Уже зафиксировано несколько рекордов: так, за год количество сделок с жильем в Британии достигло максимальной за десятилетие отметки - 1,06 млн на общую сумму 274,8 млрд фунтов стерлингов, а число выданных ипотечных займов побило исторический рекорд и достигло 11,8 млрд фунтов стерлингов.

С марта по апрель 2021-го года жилая недвижимость в стране подорожала на 2,1%, и это не предел: эксперты ожидают, что к 2025 году цены на элитное жилье в Великобритании вырастут на 24%, а в центре Лондона - на четверть, говорится в материалах исследования.