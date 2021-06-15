Россиян известили о перегруженности черноморских курортов

Черномоские курорты России загружены максимально, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она уточнила, что причиной ажиотажа стали ограничение авиасообщения из-за COVID-10, а также нехватка современных отелей. Из-за этого в ближайшие годы планируется существенно увеличить количество гостиниц.

"Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах", — приводит слова Догузовой "Известия".

Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что цены на отдых в крае" очень высокие". По его мнению, их рост может остановить только конкуренция, для развития которой необходимо улучшать саму курортную сферу.