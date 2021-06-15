Путин встретится с президентом Швейцарии после переговоров с Байденом

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом после завершения переговоров с президентом США Джо Байденом 16 июня.

"После того, как пресс-конференция [Путина по итогам встречи с президентом США] пройдет, будет двусторонняя встреча с президентом Швейцарии", - сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что повестка разговора Путина и Пармелена не согласовывалась, стороны "просто договорились о встрече". Вероятно, речь пойдет о развитии двустороннего сотрудничества.

Ушаков добавил, что Россия ценит нейтральную роль Швейцарии и признательна за организацию саммита в Женеве.