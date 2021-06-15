Цены на нефть идут вверх из-за неопределенности в переговорах с Ираном

Сегодня утром цены на нефть снова пошли вверх на фоне снижения перспектив достижения соглашения по иранской ядерной программе.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве составила $73,12 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, а цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $71,13 за баррель, что на $0,25 (0,35%) выше итогового значения предыдущей сессии, - передает "Интерфакс".

Что касается переговоров по иранской ядерной сделке, то они вряд ли завершатся до президентских выборов в ИРИ, запланированных на 18 июня, а значит, есть вероятность, что новое правительство страны займет в переговорах другую позицию, и это еще больше отсрочит достижение соглашения, - считают аналитики.

Если переговоры растянутся на второе полугодие, то увеличение поставок иранской нефти с текущих 2,4 млн баррелей в сутки до 2,6 млн б/с в третьем квартале и до 3 млн б/с в четвертом квартале окажется под вопросом.