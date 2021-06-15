В Израиле сняли последнее карантинное ограничение

Министерство здравоохранения Израиля с 15 июня сняло предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях. Таким образом, в стране сняли последнее карантинное предписание.

"Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Хези Леви подписал поправку к приказу об общественном здравоохранении, отменяющую предписание носить маски [в помещениях] со вторника, 15 июня 2021 года", - сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Маски останутся обязательными в медучреждениях длительной госпитализации, гериатрических отделениях и домах престарелых. Также маски должны будут носить, "лица, направляющиеся к месту прохождения обязательной самоизоляции" и пассажиры во время авиарейсов.

Все другие карантинные ограничения были сняты в Израиле с 1 июня.

В стране полностью привито более 55% от общей численности населения страны и более 76% взрослых граждан. С 6 июня в Израиле стали прививать от коронавирусу подростков 12-15 лет.

При этом ограничения на въезд в Израиль и выезд из страны остаются в силе.