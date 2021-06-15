Народ Азербайджана отмечает День национального спасения

Сегодня, 15 июня, в Азербайджане на государственном уровне отмечается День национального спасения: 28 лет назад в этот день Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики, положив начало нынешнему стремительному развитию республики.

Ко времени его прихода к руководству страной в Азербайджане складывалась непростая обстановка: со времени обретения республикой независимости в октябре 1991 года страна столкнулась с внутренним кризисом и кризисом власти, а во всех сферах ее общественной жизни царили хаос и неразбериха, и уже в июне 1993 года из-за борьбы за власть между отдельными лицами и группами в республике сложилась напряженная обстановка, которая могла привести к началу гражданской войны.

9 июня 1993 года по требованию азербайджанского народа из Нахчывана в Баку был приглашен выдающийся общественно-политический деятель Гейдар Алиев, который на то время был председателем Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана (НАР).

Уже 15 июня Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики, и в тот же день в своем выступлении на заседании Милли Меджлиса он объявил о новой стратегии будущего развития государственности Азербайджана.

Это стало поворотным для истории страны. Взяв власть в свои руки, Гейдар Алиев смог положить конец внутреннему кризису в Азербайджане, после чего республика вышла на путь устойчивого и стабильного развития, которое продолжается по сегодняшний день.

С 1997 года решением Милли Меджлиса Азербайджана 15 июня отмечается как праздник, а в 1998 году он получил статус государственного.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю Дня национального спасения, поздравив с праздником народ Азербайджана.