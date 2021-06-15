Москвичам пообещали жаркий вторник

Во вторник в Москве и Московской области ожидается до плюс 27 градусов, вероятный дожди, сообщается на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве составит от 25 до 27 градусов тепла, по области до плюс 27 градусов", - уточнили синоптики.

Ветер западный, 5-10 м/с, атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.