Эрдоган прибыл в Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Для встречи почетного гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку был выстроен почетный караул.

Турецкого лидера и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

Планируется, что президент Турции совершит визит в город Физули и в освобожденную от армянской оккупации город Шушу в Нагорном Карабахе, где проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подпишет ряд двухсторонних соглашений.

Как подчеркнул в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, Азербайджан и Турцию связывают уже традиционные союзнические отношения, и благодаря победе азербайджанской армии в Карабахской войне это союзничество только укрепилось. Визит Эрдогана в Баку, Физули и Шушу, указал он, очертит перспективы дальнейшего взаимодействия двух государств.

"Я думаю, что прежде всего наши отношения будут углубляться в экономике и в области ВПК, скорее всего, эти аспекты будут отражены в новом соглашении, которое подпишут президенты. Также у Азербайджана и Турции есть возможности и желание решить и вопросы, связанные с облегчением проживания, взаимного бизнеса и образования", - сообщил Расим Мусабеков.

Политолог Орхан Гафарлы также обратил внимание на то, что и до Второй Карабахской войны отношения Турции и Азербайджана находились на стратегическом, братском уровне, и активно развивались. "Во время Второй Карабахской войны наши страны на деле проявили это союзничество и братство. Вторая Карабахская война стала показателем того, как высоко наши страны построили свои отношения и насколько можно доверять Турции и Азербайджану третьим странам во многих вопросах. Завершение Карабахской войны стало показательным моментом для Азербайджан и Турции", - подчеркнул он.