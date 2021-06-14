Евро-2020: анонс пятого игрового дня

Во вторник, 15 июня, завершается первый тур группового этапа чемпионата Европы по футболу. В этот день будут сыграны два матча в группе F.

Открывать программу дня будет встреча в Будапеште между сборными Венгрии и Португалии. Начало – в 19:00 (мск).

Завершится первый тур группового этапа матчем в Мюнхене, где встретятся команды Франции и Германии. Игра начнется в 22:00 (мск).

По мнению британской букмекерской конторы William Hill, сборная Франции является главным фаворитом чемпионата Европы. Коэффициент на победу французов составляет 5,50. Победа Германии и Португалии котируется на одном уровне (9,00).