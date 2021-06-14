Евро-2020: итоги четвертого игрового дня

В понедельник, 14 июня, на чемпионате Европы по футболу были сыграны три матча.

Открывала программу четвертого игрового дня встреча группы D между сборными Шотландии и Чехии. В матче, проходившем в Глазго, победу со счетом 2:0 одержала чешская команда.

Оба мяча в составе Чехии записал на свой счет 25-летний нападающий немецкого "Байера" Патрик Шик. На 42-й минуте он отправил первый мяч в сетку ворот шотландской команды, а на 52-й минуте оформил дубль.

Отметим, что второй гол форвард забил с дистанции 45,5 метров. Это рекорд чемпионатов Европы c 1980 года – с тех пор, как ведется такая статистика.

В понедельник также состоялось два матча в группе E. В Санкт-Петербурге встречались сборные Польши и Словакии. Победу со счетом 2:1 одержала словацкая команда.

На 18-й минуте словаки вышли вперед благодаря автоголу голкипера поляков Войцеха Щесного. На 46-й минуте полузащитник сборной Польши Кароль Линетти сделал счет равным, однако на 69-й минуте защитник словаков Милан Шкриньяр во второй раз поразил сетку ворот поляков, установив тем самым окончательный результат.

Отметим, что на 62-й минуте полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Закрывала программу игрового дня встреча в Севилье между сборными Испании и Швеции. Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

После 1-го тура турнирную таблицу группы D с 3 очками возглавляет Чехия. Англичане, занимающие вторую строчку, набрали столько же очков, однако уступают чехам по дополнительным показателям. Замыкают квартет команды Хорватии и Шотландии.

Лидером группы Е на данный момент является сборная Словакии (3 очка). Второе и третье место занимают Испания и Швеция, в активе которых по одному очку. Замыкает квартет Польша (0 очков).