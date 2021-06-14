"Гений места": пять локаций, превративших Байдена в скрытого европейца

Немногие президенты вступают в должность, имя за плечами столько международных поездок, как Джо Байден. Только за время своего пребывания на посту вице-президент он налетал более 1 миллиона миль, побывав в 57 странах, а также совершил сотни поездок в качестве сенатора, работая в Комитете по международным отношениям с 1970-х. Байден оставил самый большой углеродный след среди всех, кто когда-либо жил в Белом доме.

Многие из этих поездок были совершены в Европу, которая всегда занимала особое место в сердце Байдена. Неслучайно, он совершил свою первую зарубежную поездку в качестве президент именно на этот континент. Байдену действительно нравится Европа. Это было заметно, когда он посещал свой родовой дом в Ирландии, Мюнхенскую конференцию по безопасности, а также отправлялся в самые дальние уголки Балкан. Politico представляет пять мест, которые превратили Байдена в скрытого европейца.

Ирландия

Многие американские политики имеют ирландское происхождение, но у Байдена оба родителя были ирландцами. В отличие от Джона Кеннеди, другого президента ирландского происхождения и католика, Байден вырос в рабочей небогатой семье. Он вспоминает уроки родителей, повторяя сразу "никогда не сдавайся". В ходе президентских дебатов с Дональдом Трампом в прошлом году Байден, обвинивший своего оппонента в расизме, сказал, что такие люди, как Трамп, "смотрят свысока на таких людей, как ирландские католики, таких, как я, и на людей, у которых нет денег". Насколько лично Байден связан с ирландцами, стало ясно во время визита его семьи в графство Мейо на западе Ирландии в 2016 году. Оттуда в середине 1800-х годов один из его прадедов отправился в Америку. Тысячи местных жителей выстроились вдоль улиц, чтобы хоть мельком увидеть тогдашнего вице-президента, который проводил в графстве большую часть своего времени, встречаясь с дальними родственниками.

Балканы

Другой уголок Европы, где профессиональное и политическое начала слились для Байдена воедино - бывшая Югославия, регион, изобилующий историческими спорами, как в Ирландии. Байден размышлял об этих параллелях в своей речи в 1999 году после воздушной кампании НАТО против Югославии, которая вынудила Белград выйти из Косово. "Босния и Косово были освобождены от Белграда, но, как и в случае с Ирландией, люди часто используют свою свободу как оправдание, чтобы убивать друг друга", - посетовал он. В начале 1990-х годов Байден был активным сторонником участия США в югославской политике. В статье для New York Times 1993 года он предупредил, что эмбарго ООН на поставки оружия, запрещающее продажу вооружений Боснии, фактически "кодифицирует сербскую агрессию" и ведет к резне проживающих там людей.

Байден приезжал на Балканы снова и снова, даже когда большинство западных политиков потеряло к ним интерес. "Балканы не являются стратегически второстепенным регионом, - сказал он своим коллегам из Сената после визита в регион в 2001 году. - Юго-Восточная Европа остается центральным элементом безопасности для всего континента и, следовательно, для Соединенных Штатов". Став вице-президентом в 2009 году, Байден снова посетил регион. В 2016 году Байден летал в Косово для открытия новой автомагистрали, названной в честь его покойного сына Бо, юриста, который работал над созданием новой системы правосудия в стране в начале 2000-х годов. "Бо любил эту страну, как и я", - сказал Байден о своем сыне, который умер от рака мозга в 2015 году.

Брюссель

Как убежденный трансатлантист Байден нигде больше не чувствует себя дома, как в рулевой рубке западного альянса - штаб-квартире НАТО. В отличие от своего предшественника, который жаловался на дороговизну содержания комплекса НАТО и объявил альянс "устаревшим", Байден приветствует партнерство как одно из величайших достижений современной истории. Байден был сопредседателем Группы наблюдателей НАТО в Сенате, созданной в 1997 году для подготовки к расширению альянса. Когда Сенат одобрил расширение НАТО в 1998 году, Байден назвал это "началом еще 50 лет мира". Для Байдена НАТО - больше, чем просто альянс; он олицетворяет силу американских идеалов и то, что многие из его поколения до сих пор считают исторической миссией США по распространению свободы и демократии по всему миру. Приглашение в клуб бывших стран Варшавского договора, по мнению Байдена, должно было "исправить историческую несправедливость, навязанную полякам, чехам и венграм Иосифом Сталиным".

Мюнхен

Связь Байдена со столицей Баварии связана не столько со знаменитыми пивными, сколько с ежегодной конференцией по безопасности. Он стал постоянным участником ежегодных собраний во время холодной войны. Байден присоединялся к другим ведущим деятелям западного альянса в отеле Stube, где проходили переговоры о противостоянии Советскому Союзу. Личные отношения, построенные в Мюнхене на протяжении многих лет, помогли создать клику, которая скрепила Запад на много лет вперед.

Венгрия

Решение Байдена провести медовый месяц на знаменитом венгерском озере Балатон не было бы таким примечательным, если бы не год, когда он это сделал: 1977-й. Холодная война в том году немного сбавила темпы. Байден, работавший на первом сроке в качестве сенатора, отвез свою невесту за железный занавес. Это была первая поездка Байдена в регион, и он не только окунулся в красоту Балатона, но и провел время в Будапеште, встречаясь с коммунистическими чиновниками, журналистами и диссидентами. Поездка, организованная Томом Лантосом, венгром, пережившим Холокост, который до того, как стать конгрессменом США, работал советником Байдена, произвела сильное впечатление на будущего президента.

"До этого я понятия не имел, что единственное место в мире, где стоит есть рыбу, - это Балатон", - сказал Байден много лет спустя. Несмотря на эти хорошие воспоминания, Байден вряд ли скоро вернется в Венгрию. Он не скрывал своего недовольства политикой страны при Викторе Орбане в последние годы. В 2020 году он упомянул Венгрию вместе с Белоруссией, оплакивая "рост тоталитарных режимов во всем мире".