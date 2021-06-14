Казахстанские власти задумались над сокращением школьных каникул

С нового учебного года школьные каникулы в Казахстане могут стать короче - министерство образования и науки страны вынесло на обсуждение проект такого приказа.

Согласно проекту документа, начало 2021 - 2022 учебного года пройдет 1 сентября 2021 года, а продолжительность учебного года в 1 классах составит 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели.

Так, каникулы на следующий учебный год предлагается распределить следующим образом: осенние – 7 дней, с 25 по 31 октября включительно (годом ранее осенние каникулы составили 10 дней, с 5 по 14 ноября). Зимние каникулы продлятся 11 дней, с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года включительно, как и в прошлом учебном году, - передает "АиФ-Казахстан".

Станут короче на день и весенние каникулы – они составят 11 дней, с 21 по 31 марта 2022 года включительно, тогда как в прошлом учебном году весенние каникулы длились 12 дней, с 20 по 31 марта включительно.

В 1-х классах будут дополнительные каникулы – они продлятся 7 дней, с 7 по 13 февраля 2022 года включительно.

Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение.

Проект приказа будет обсуждаться до 28 июня, - говорится в сообщении.