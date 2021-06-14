В Северной Осетии выследили героиновых наркодилеров

МВД Северной Осетии вместе сотрудниками ФСБ РФ задержало двоих распространителей наркотиков, сообщается на сайте министерства.

Двое владикавказцев 25 и 30 лет, имеющие судимости, в том числе и за незаконный оборот наркотиков, попались на "закладках" с героином. За ними велось наблюдение, поэтому удалось их взять с поличным - 10 пакетиками с белым наркотическим веществом, которого хватило бы на 40 доз приема, - передает "АиФ-Ставрополье".

При обысках, проведенных в домах задержанных, у одного из них нашли большое количество наркотического вещества, рассчитанного на 180 доз. Там же сотрудники полиции обнаружили еще один тайник с 350 гр марихуаны для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте, приобретении и хранении наркотических и психотропных средств, его фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы.