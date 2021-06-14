В Нур-Султане построят 10 тыс квартир для очередников

В Казахстане ежегодно увеличиваются темпы строительства, в этом году планируется построить в столице 10 тыс социальных квартир, об этом сообщил в Instagram аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

В 2018 году было построено 1800 соцквартир, в 2019 году – 2900 соцквартир, в 2020 году - более 7 тыс, в 2021 году - строится 10 тыс соцквартир. "Это для мам, воспитывающих детей с особыми потребностями, детей-сирот, неполных семей, многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, участников Великой Отечественной войны и так далее. В том числе, данные соцквартиры предназначены также для вкладчиков "Отбасы банка" (Жилстройсбербанк), которые стоят в очереди", - добавил он.

Соцжилье строится во всех районах города, подчеркнул Кульгинов.

В Нур-Султане на первых этажах новых домов планируется размещать не магазины и салоны красоты, а необходимые жителям социальные объекты: реабилитационные центры, медицинские центры, досуговые центры для детей, опорные пункты полиции.