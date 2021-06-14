Матчи чемпионата Европы можно посмотреть в Махачкале на стадионе Исинбаевой

Минспорта Дагестана установило большой экран для просмотра матчей Евро-2020 с участием сборной России на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале.

Зрители уже посмотрели матч между сборными России и Бельгии. За игрой на стадионе следили министр спорта республики Сажид Сажидов, его заместитель, известный в прошлом футболист Будун Будунов, а также заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. Перед началом матча на стадионе прошел музыкальный концерт.

Вход на стадион свободный, желающие смогут увидеть на большом экране последующие матчи турнира с участием сборной России, передает РИА "Дагестан".