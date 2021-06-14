МЭА: цены на нефть вернутся к доковидному уровню в конце следующего года

Вчера цены на нефть выросли, достигнув самого высокого уровня более чем за два года, чему способствовали восстановление экономик и перспектива роста спроса на топливо по мере ускорения кампаний по вакцинации населения в развитых странах.

Reuters отмечает, что цена на нефть сорта Brent выросла на 34 цента до $73,03 за баррель. Ранее в ходе сессии цена достигла $73,64 за баррель, что стало самым высоким показателем с апреля 2019 года. Котировки WTU выросли на 27 центов до $71,18 за баррель. Сессионный максимум составил $71,78 за баррель - самого высокого уровня с октября 2018 года.

"Два ведущих бенчмарка торгуются на почти максимальных уровнях за два с половиной года на фоне мощных оптимистичных настроений относительно спроса и сокращения предложения ОПЕК+, - заявил эксперт PVM Стивен Бреннок. - Этот фон укрепления базовых нефтяных показателей помог повысить уровень торговой активности".

Движение автотранспорта возвращается к уровню, предшествовавшему пандемии, в Северной Америке и большей части Европы, и все большие авиалиний активизируют сообщение, поскольку меры по борьбе с коронавирусом и другие ограничения смягчаются.

Настроения трейдеров были также поддержаны саммитом G7, на котором самые богатые западные страны мира продемонстрировали стремление к сотрудничеству по ключевым вопросам, таким как восстановление после пандемии Covid-19 и передача миллиарда доз вакцин бедным странам.

Международное энергетическое агентство ожидает, что мировой спрос вернется к уровню, предшествующему пандемии, в конце 2022 года - быстрее, чем предполагалось ранее. МЭА призвало Организацию стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) увеличить добычу для удовлетворения растущего спроса. Группа ОПЕК+ ограничивала производство, чтобы поддержать цены после того, как пандемия привела к их кризису в 2020 году.

Что касается предложения, сезон технического обслуживания в Канаде и в Северном море также поспособствовал поддержанию цен на высоком уровне, заявила Луиза Диксон, аналитик Rystad Energy. "По оценкам Rystad Energy, в июне 2021 года более 330 тысяч баррелей нефти и конденсата в сутки на канадских проектах и 370 тысяч баррелей в сутки в Северном море будут недоступны", - сказала Диксон.

Объемы эксплуатируемых нефтяных вышек в США выросли на шесть до 365, это самый высокий показатель с апреля 2020 года, отмечается в еженедельном отчете энергетической компании Baker Hughes Co. Это самый большой еженедельный рост рабочих нефтяных вышек за месяц, поскольку буровые компании стремились извлечь выгоду из растущего спроса.