С начала года население Азербайджана выросло на 14 тысяч человек
В январе-апреле этого года в районных и городских отделах регистрации министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано рождение 39 728 детей, а показатель рождаемости на каждую тысячу человек составил 12,1.
Среди новорожденных 53% составляют мальчики и 47% - девочки. За четыре месяца в стране родились 974 двойняшки и 27 тройняшек, - передает Тренд.
В целом с начала года население Азербайджана увеличилось на 13 945 человек, или 0,14%, на первое мая 2021 года оно составило 10 133 078 человек.
В городах живет 53% населения страны, сельское население составляет 47%. 49,9% населения страны составляют мужчины, а 50,1% - женщины, - говорится в сообщении.
Вестник Кавказа
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