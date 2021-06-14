С начала года население Азербайджана выросло на 14 тысяч человек

В январе-апреле этого года в районных и городских отделах регистрации министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано рождение 39 728 детей, а показатель рождаемости на каждую тысячу человек составил 12,1.

Среди новорожденных 53% составляют мальчики и 47% - девочки. За четыре месяца в стране родились 974 двойняшки и 27 тройняшек, - передает Тренд.

В целом с начала года население Азербайджана увеличилось на 13 945 человек, или 0,14%, на первое мая 2021 года оно составило 10 133 078 человек.

В городах живет 53% населения страны, сельское население составляет 47%. 49,9% населения страны составляют мужчины, а 50,1% - женщины, - говорится в сообщении.