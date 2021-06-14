Нафтали Беннет принял пост премьера Израиля

Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сегодня, 14 июня, вступил в должность, - сообщила правительственная пресс-служба страны.

В канцелярии премьер-министра Израиля сегодня состоялась передача дел Беннету бывшим главой правительства Биньямином Нетаньяху, сообщает государственная радиостанция Kan.

"Премьер-министр Беннет вступил в должность в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме. Он посетил различные крылья канцелярии, встретился с сотрудниками, поинтересовался их благополучием и пожелал всем дальнейшей продуктивности. Военный секретарь премьер-министра и глава Совета национальной безопасности также проинформировали премьер-министра Беннета по вопросам безопасности", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, Беннет накануне принес присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Он сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, который бессменно занимал этот пост 12 лет.